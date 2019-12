MARCIANISE. L’imprenditore Siciliano dei supermercati rapinati in via Musone di 30 mila euro

MARCIANISE (red.cro.) – Rapina ai danni dell’imprenditore Giuseppe Siciliano. E’ accaduto in via Musone, dove due persone presumibilmente di sesso maschile e con il viso coperto da caschi integrale, lo hanno avvicinato e gli hanno portato via 30 mila euro. Probabilmente la somma è dovuta al lavoro familiare, visto che dovrebbe trattarsi di un parente del più noto Siciliano, a capo della catena di supermercati pellicano. il tutto è avvenuto poco dopo le 14:30, non lontano dalla filiale del Monte dei Paschi.