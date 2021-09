MARCIANISE – Ergastolo per Maria Buttone e 30 anni per Domenico Belforte per il delitto di Angela Gentile, la ragazza di Marcianise uccisa per aver avuto una relazione proprio con “Mimì Mazzacane”.

Queste le richieste di condanna formulate dal procuratore generale nel corso della sua requisitoria pronunciata dinanzi alla Corte d’Assise d’Appello di Napoli.

Chiesta la condanna a 6 anni anche per la nuora di Belforte, Alessandra Golino, che risponde di estorsione.