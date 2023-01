MARCIANISE. Lutto in città, addio all’ingegnere Salvatore Tartaglione

Tanti i messaggi di cordoglio giunti alla moglie Donatella Fuccia, funzionaria del Comune di Marcianise..

MARCIANISE – Un lutto scuote in queste ore la comunità di Marcianise. Si è spento Salvatore Tartaglione, 56 anni, docente e ingegnere molto conosciuto in città. Qualche settimana fa fu colpito da un malore improvviso per il quale si rese necessario il ricovero ma purtroppo in queste ore il suo cuore ha smesso di battere. Tanti i messaggi di cordoglio giunt alla moglie Donatella Fuccia, funzionaria del Comune di Marcianise.