MARCIANISE. Maltrattamenti e lesioni all’ex moglie. Un arresto dei carabinieri

MARCIANISE – Comparirà nelle prossime ore davanti al gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l’interrogatorio di garanzia Giuseppe Archidiacono, l’uomo arrestato nella giornata di ieri dai carabinieri della stazione di Marcianise. I militari della Compagnia diretta dal capitano Luca D’Alessandro hanno eseguito nei confronti dell’uomo un provvedimento restrittivo disposto dal gip sammaritano, a seguito di un’articolata attività di indagine, tesa a fare chiarezza sulle aggressioni che l’indagato avrebbe effettuato ai danni di L.A., l’ex consorte.

Gli episodi sono avvenuti a Marcianise nell’abitazione in uso ad Archidiacono ed alla vittima dopo un grave lutto che aveva colpito proprio la giovane nei mesi scorsi. La nuova convivenza, seppur forzata, non è stata però delle più tranquille. Anzi. La donna ha denunciato di essere stata aggredita in diverse circostanze e in un caso è stata addirittura costretta a ricorrere alle cure dei medici per le contusioni al volto. Un episodio che ha fatto scattare le nuove indagini della Procura culminate poi nell’arresto di ieri. Peraltro la donna è già parte civile in un altro procedimento aperto nei confronti proprio dell’ex marito.

L’uomo, ora ristretto in carcere a Santa Maria Capua Vetere, nelle prossime ore sarà ascoltato, alla presenza del suo legale, dal gip e potrà eventualmente chiarire la propria posizione. L’accusa è di maltrattamenti e lesioni. L’ex moglie è ora stata affidata ad una casa famiglia della zona.