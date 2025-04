MARCIANISE. Maria Luigia Iodice, solo aria fritta e non un cronoprogramma su Santa Veneranda. E allora, 5 stelle …

Deludente, deludentissimo il comunicato della consigliera regionale da cui ci si aspetterebbe l’erogazione di notizie precise, certe sull’iter per la bonifica. Invece nel suo intervento che pubblichiamo in calce a questo articolo solo affermazioni assertive, generiche e stilettate all’acido fenico

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

MARCIANISE (g. g.) – La consigliera regionale marcianisana Maria Luigia Iodice ha perso una buona occasione per mostrare delle effettive qualità politiche che, al momento, nel corso di questi cinque anni di legislatura regionale non si sono mai viste.

Il Movimento 5 Stelle, all’indomani di un convegno organizzato dalla consigliera comunale Rosalba Cibelli, al quale ha partecipato tra gli altri, l’ex ministro dell’ambiente Costa, ha presentato un’interrogazione in consiglio regionale sul panettone di Santa Veneranda, lamentando una situazione di immobilismo che, effettivamente, in questo caso, è inutile utilizzare il condizionale della prudenza, connota l’inattività della Regione Campania al di là degli annunci su finanziamenti di cui la Iodice parla ma che poi non si vedono realmente.

La Iodice, in un post Facebook, divenuto anche comunicato stampa, si è limitata a semplici dichiarazioni assertive affermando che grazie a lei la Regione ha erogato un finanziamento bla bla bla eccetera eccetera. Francamente, un comunicato di questa genericità ha, a nostro avviso, una valenza inferiore alla scelta del silenzio che mai come in questa occasione sarebbe stato d’oro. Quella della Iodice è, dunque, un’occasione persa. Un minimo sindacale di consistenza politica e istituzionale avrebbe dovuto indurla, per una volta, a studiare e a cercare documenti precisi in modo da permetterle di spiegare dettagliatamente ai cittadini lo stato effettivo delle cose su Santa Veneranda, insomma di spiegare un cronoprogramma con indicazione di tempi certi sulla Bonifica dell’area.Perché questo finanziamento ci sarà pure, ma non si ha alcuna traccia di quelli che saranno i tempi della Bonifica di questo autentico sconcio a cielo aperto che disonora Marcianise da tantissimo tempo.

Noi non siamo consiglieri regionali ma nel momento in cui andiamo a leggere un comunicato stampa di tal fatta, che pubblichiamo integralmente in calce a questo articolo, dobbiamo svolgere, nostro malgrado, una funzione di supplenza. E allora, dopo aver cercato, possiamo affermare che al momento dei tempi di realizzazione della bonifica di Santa Veneranda, non si ha alcuna traccia negli atti amministrativi e negli atti tecnici della regione Campania. Per cui, l’interrogazione presentata dal Movimento 5S è assolutamente legittima, arriviamo a dire buona e giusta. Magari da qualche ufficio della Regione Campania si riuscirebbe a sapere qualcosa. Perché se aspettiamo e se i Marcianisani aspettano la Iodice, stiamo freschi e stanno freschi. La consigliera regionale ha perso un’occasione perché, nel suo comunicato, che odora di supponenza, di lesa maestà, un pensiero debole che non serve a risolvere i problemi dei cittadini, avrebbe dovuto finalmente dare delle informazioni precise. Abbiamo la sensazione che questo deficit della dr.ssa Iodice non sia contingente bensì strutturale.

Consultando, infatti, il sito del consiglio regionale della Campania (CLIKKA E LEGGI) , sulle attività dei consiglieri, emerge che Maria Luigia Iodice è stata tra i consiglieri meno produttivi e meno efficienti.

Quindi non sappiamo in verità se la dottoressa, il medico di Marcianise, fermo restando il massimo rispetto per il verdetto del popolo sovrano, meriti ancora di stare lì a Napoli ad aggirarsi sostanzialmente i pollici e a fare redigere comunicati come questo che effettivamente poi non dice nulla al di là di qualche malmostoso e irriguardoso riferimento, non manifesto, nei confronti della consigliera comunale di 5 Stelle Cibelli che controluce viene considerata l’ispiratrice di questa interrogazione. Ma il Movimento 5S che cosa avrebbe dovuto fare se la realtà di Santa Veneranda, la realtà palmare di questa discarica del disonore, è ancora quella che è e si vede in bella posta così com’è da circa 30 anni? Avrebbe dovuto dire: vabbè la Iodice ha fatto una cosa due anni fa e quindi, nel corso della nostra esistenza vedremo Santa Veneranda sicuramente sgomberata, fidandosi sulla parola. Perché questo comunicato la Iodice lo imposta proprio così. Si tratta di un comunicato impalpabile e in cui l’unica cosa che emerge è che i Marcianisani dovrebbero fidarsi sulla parola di una rassicurazione non meglio argomentata.