MARCIANISE. Mauri, Picierno e Oliviero all’apertura della nuova sezione del Partito Democratico

L’inaugurazione il 5 gennaio in via De Felice. Sarà presente anche il vice presidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola.

MARCIANISE Sarà inaugurata il prossimo 5 gennaio 2023, ore 18.00, in via De Felice n. 69, la nuova sezione del Partito Democratico di Marcianise.

Saranno presenti Matteo Mauri, commissario provinciale del PD, Pina Picierno, vice presidente del Parlamento Europeo, Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Giunta Regionale della Campania, Stefano Graziano, capogruppo

Pd in Commissione Difesa e Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio Regionale della Campania.

“La riapertura di un luogo di discussione, per chi crede nella condivisione delle idee e delle scelte, pone le fondamenta per la costruzione di progetti di politica vera. Le persone che sentono ancora l’esigenza di unirsi per discutere e dare vita ad un presidio di democrazia, in un momento di disaffezione dall’impegno politico, rappresentano l’ultimo avamposto per una corretta costruzione del futuro. Convinti che il pluralismo delle opinioni, la dialettica e il confronto costituiscano una ricchezza, anche per il territorio di Marcianise, si invitano i Cittadini, i Rappresentanti dei Partiti e delle Associazioni a partecipare”.