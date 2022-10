I funerali si svolgeranno domani, alle 16,30 nella..

MARCIANISE – È morte a soli 65 anni, per cause naturali, nella sua abitazione di via Crescenzio Grillò di Marcianise, Leonardo Nero. lo piangono il fratello Raffaele, la sorella Lucia e tutti i suoi nipoti. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 19 ottobre, alle 16,30, nella chiesa dell’Annunziata, sempre a Marcianise.