MARCIANISE – E’ lutto a Marcianise per la morte di Giuseppe Del Bene, conosciuto da tutti come Peppino, fondatore e storico presidente dell’associazione “Uniti per…”. Il decesso è avvenuto in ospedale dove l’uomo era ricoverato dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Aveva scritto anche un libero “Una vita vissuta. Grazie!” dove raccontava la sua vita, da giovane sano fino alla malattia nel 1975 che lo aveva cambiato, costringendolo alla disabilità.