MARCIANISE. Nicola Salzillo, ancora tu: clamoroso cambiamento del Puc. Ora il terreno del cugino Giuseppe Colella è edificabile e vale un botto

Iniziamo l’articolo con la citazione testuale dell’osservazione n.29 presentata lo scorso 24 maggio e accettata in toto dall’amministrazione comunale di Antonello Velardi

MARCIANISE – “Colella Giuseppe et al. chiedono il cambio di destinazione della loro area da Zona Ep a Zona B3.

L’osservazione può essere accolta in considerazione dell’avvenuta cessione da parte degli osservanti della fascia stradale cui è seguita la realizzazione delle opere di urbanizzazione”.

Eh sì, perché a Marcianise si regala la ricchezza.

Se tu accetti di cedere una porzione di un tuo terreno che, essendo agricolo, può valere massimo 7/8 euro a mq, per farci passare una strada, il Comune ti trasforma totalmente la proprietà, che da agricola diventerà residenziale.

Per cui, quei 7/8 euro a metro quadro di valore, peraltro non spendibile, perché chi compra un’area agricola di questi tempi, diventano 25/30 euro al metro quadro.

Basta chiedere e vi sarà dato, anzi, gli sarà dato, perché se non sei un affine, un congiunto, uno zio di un politico oggi al potere, te lo sogni questo gratta e vinci.

L’immagine in evidenza mostra due particelle collocate in

Sono di proprietà di Giuseppe Colella ed altri, almeno così si legge nella osservazione n.29 riportata all’inizio di questo articolo, presentate dopo l’adozione del Puc da parte della giunta di Antonello Velardi.

Precisamente Giuseppe Colella l’ha protocollata col numero 28/706 il 24 maggio scorso, che evidentemente è diventata una data diversa da quella della celeberrima canzone di E.A.Mario, che celebrò la resistenza dell’esercito italiano davanti alle rive del Piave.

Lì lo straniero non passò.

Qui invece si passa eccome.

Occorre una raccomandazione, quella che evidentemente Giuseppe Colella avrà ricevuto dal solito Nicola Salzillo, il quale indossa, come tanti soggetti che poi hanno fatto e fanno politica a Marcianise, la divisa delle Fiamme Gialle, ma che è sempre molto attivo sulle politiche della lottizzazione, come ha ben dimostrato sulla lucrosissima e molto opaca vicenda del tutor prima installato, poi disinstallato, ma soprattutto pagato a peso d’oro al suo gestore privato.

Aver scritto che questa è l’osservazione n.29 significa che ce ne sono almeno altre 28.

Numeri che ricorrono perché manco a dirlo, come potete vedere dalla foto, le due particelle che dalla classificazione Ep agricola a B3 residenziale, sono contrassegnate con il numero 28 e il numero 29.

Ovviamente a questo punto, nei prossimi giorni, di fronte a questa robaccia, saremo costretti a ritornare sull’argomento Puc e a leggerci tutte le osservazioni presentate.