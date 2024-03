MARCIANISE. Ora è ufficiale: è nata la maggioranza CIPSTER-ZANNINI-ZINZI. Il comunicato stampa sul sedicente tavolo tecnico con il consorzio Idrico-Itl ne è la prova provata

E le battaglie di legalità si vanno far benedire. Eravamo quattro amici al bar, io, Zinzi, il buon Salame e quel bonaccione di Dario Abbate a cui ho fatto pure perdere le elezioni. Poi eravamo tre amici al bar. Ora siamo due amici al bar, cioè io e Dario Abbate, quelli che ancora credono al ciuccio che vola.

MARCIANISE (g.g.) Il comunicato stampa conseguenza della riunione, tenutasi qualche giorno fa, tra i vertici dell’Amministrazione di Marcianise e quelli del Consorzio idrico Terra di lavoro, trasformatosi in maniera a dir poco discutibile in ITL spa, ha attratto la nostra attenzione.

Non certo per la sostanza di ciò che è stato espresso, di ciò che viene enfaticamente roboantemente e anche un po’ comicamente definito come “storico”, visto che al di là delle dichiarazione d’intenti, di questo intervento di riqualificazione dell’intera rete idrica della città non si vede e non si intravede né un progetto ma soprattutto un cronoprogramma, per quelle che sono le sue implicazioni politiche.

Se il confronto tra il sindaco e i consiglieri Nicola Russo e Salvatore Raucci aveva rappresentato, per noi, una prova provata dell’ingresso di Giovanni Zannini nella maggioranza (CLIKKA E LEGGI) , il comunicato di cui scriviamo pone a disposizione di chiunque, anche di quelli che non seguono abitualmente la politica, questa notizia rendendola, in pratica, ufficiale.

Pasquale Di Biasio, già presidente del Consorzio Idrico e oggi presidente di ITL spa, non è altro, infatti, che una controfigura di Giovanni Zannini.

Questo non lo diciamo solo noi. Basta domandare a una qualsiasi persona che si occupa di politica in provincia di Caserta e nessuno ti dirà mai che Di Biasio stia a Zannini diversamente da come il due di coppe stia alle carte vincenti della briscola.

Se Biasio si è seduto al cospetto del sindaco di Marcianise e di chi l’accompagnava in questa riunione, è perché Zannini, il cui potere in questa provincia dipende dalla sua potestà sul Consorzio idrico (ora ITL) allo stesso modo in cui la forza di Sansone dipendeva dai suoi capelli, ha dato l’autorizzazione a farlo.

Ragioniamo un attimo sui tempi: questo incontro del destino, che dovrebbe rendere, nelle chiacchiere esposte nel comunicato, Marcianise un modello di efficienza nei servizi e nei sottoservizi dell’approvvigionamento idrico, si è tenuto a qualche giorno di distanza dal brindisi che il sindaco e Nicola Russo hanno affidato allo strumento della social comunicazione.

Attenzione, non prima, bensì dopo. E questo fa capire che il cosiddetto tavolo tecnico tra l’Amministrazione comunale e ITL spa non è frutto della necessità della città di Marcianise di dotarsi di servizi idrici più efficienti e più economici. Al contrario, si tratta di una sorta di ristoro offerto al sindaco Antonio Trombetta nel momento in cui lui ha sancito formalmente e ufficialmente la mondragonizzazione della sua maggioranza, con l’ingresso del povero Nicola Russo, il quale, evidentemente, per stare con Giovanni Zannini qualche problema, inerente alla sua vita professionale, politica etc, lo deve avere.

C’è un altro aspetto, poi, che emerge dal sedicente tavolo tecnico, che di tecnico non ha proprio nulla.

Per spiegarlo bisogna riavvolgere il nastro delle vicende politiche di Marcianise sviluppatesi durante e subito dopo la campagna elettorale delle elezioni comunali del 2023. Partiamo dai numerosi audiomessaggi e dagli altrettanto numerosi messaggini scritti da Nicola Scognamiglio, in arte CIPSTER. Audio messaggini, messaggini scritti ma mai telefonate dirette perché io, con rispetto parlando, sarà un mio limite, quando lui parla, non lo capisco proprio, al massimo riesco a decriptare due o tre parole su cento. Il buon Cipster ha scritto e audio scritto 10, probabilmente 15 volte, il giuramento dello spergiuro: “Caro Guarino mettitelo in testa. Io con Zannini non andrò mai e poi mai”. Simpatico CIPSTER, tu puoi smentire di avermi scritto e detto questo? Stai attento perché la tua chat non viene cancellata da almeno un anno per cui evita di aggiungere altre figure di m… oltre a quelle che hai già fatto e stai facendo, visto e considerato che un uomo e una donna possono avere limiti politici, professionali, addirittura di mera alfabetizzazione, ma tutto questo può essere compensato dalla coerenza, dal fatto che uno quando dice, quando afferma, poi, tradurrà in fatti reali quello che ha dichiarato.

Esattamente il contrario di quello che il simpatico CIPSTER ha fatto ultimamente. Se avete notato, non abbiamo fatto alcun cenno alla consigliera regionale e consigliera comunale Maria Luigia Iodice. Tutt’altro che un buon segno per lei la constatazione che le sue posizioni sono completamente assimiliate a quelle del marito.

Veniamo all’altra gamba della maggioranza di Antonio Trombetta, ossia al mio amico Gianpiero Zinzi. Negli ultimi anni, Zinzi ha lottato contro il sistema Zannini o, quanto meno, dice di averlo fatto. Siccome è mio amico, io ci credo. Anche perché ha condiviso con il sottoscritto tantissime battaglie giuste, condotte per denunciare il malaffare e la gestione vergognosa del Consorzio Idrico. Ora, nel momento in cui Zinzi legittima questo tavolo, quale strumento di un confronto tecnico, smentisce se stesso e soprattutto compie un atto che è totalmente in antitesi, incoerente con le battaglie condotte con il sottoscritto e con CasertaCE.

In poche parole, la presenza alla riunione in questione, dell’assessore Stefano Farro e del rappresentante dell’amministrazione comunale all’interno di ITL spa, Angelo Ricciardi in arte CIAK Video, fa sì che Zinzi fornisca una stampella al sindaco Antonio Trombetta, a suo nipote Gabriele Trombetta che da molto tempo ha rapporti economici e professionali con Zannini e con il Consorzio Idrico solo travestito da ITL spa, così come ha ben notato l’Autority nazionale per la concorrenza e per il mercato o ANTITRUST che dir si voglia.

Soprattutto la presenza dell’assessore Farro è una certificazione della natura tecnica di quel tavolo, quando Zinzi sa bene che quella roba lì di tecnico non ha proprio nulla. Come mi hanno detto Lui e mister Pasquale Salzillo, anch’egli presente alla riunione, nelle tante telefonate da loro due a me indirizzate, quando ad entrambi conveniva la battaglia che questo giornale, che resta oggi coerente con le stesse, ha condotto nei confronti del malaffare del Consorzio Idrico.

Conclusione: non vi agitate se oggi CASERTACE titolerà questo articolo come lo ha titolato. Non c’è nulla di eccessivo, di retorico, di tendenzioso in questo titolo; non c’è nulla di troppo rigido, di eccessivamente severo. Si tratta solamente della fotografia che emerge dal combinato disposto tra il confronto (?) di qualche giorno fa tra il sindaco e l’uomo di Zannini, ossia di Nicola Russo, e la sterile riunione (il cui connesso comunicato stampa pubblichiamo in calce a questo articolo) svoltasi in settimana e in cui erano ben presenti, lì a plaudire e a partecipare, sia i corifei di Cipster (che per essere tali stanno proprio messi male), sia quelli di Gianpiero Zinzi.

Qui sotto il comunicato stampa del Comune di Marcianise.

Siglato accordo storico tra l’Amministrazione Comunale e l’ITL Spa, l’ex consorzio idrico di Terra di Lavoro. Al tavolo tecnico per la definizione dell’iter che porterà al rifacimento integrale di importanti tratti della rete idrica cittadina hanno partecipato il sindaco Antonio Trombetta, il vicesindaco Pasquale Salzillo, l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Farro, il delegato consigliere comunale Angelo Ricciardi, i funzionari dell’Ufficio Tecnico comunale, il presidente dell’ITL Pasquale Di Biasio e i tecnici, l’ingegnere Antonio Riccardi e l’architetto Claudio Fiorillo.

Durante il confronto sono state analizzate le problematiche relative all’approvvigionamento idrico e in particolare affrontato il tema del pessimo stato in cui versano le condotte cittadine, condizione che determina punte di perdite dell’acqua erogata anche pari all’80% con enormi aggravi di spesa per i contribuenti, nonostante Marcianise sia tra le città con la tariffa più contenuta della provincia di Caserta.

Per tale ragione si è convenuto sulla necessità di porre la questione all’attenzione del tavolo tecnico della Regione Campania, in modo da prevedere una nuova pianificazione e progettazione e attingere ai fondi speciali.

Infine i vertici dell’ITL Spa hanno assunto l’impegno di sostituire la rete idrica nelle strade dove l’Amministrazione comunale ha previsto il rifacimento del manto stradale, interventi che interesseranno ben dieci strade e saranno ultimati prima del termine della stagione estiva, con assoluta priorità per via Vittorio Veneto, via Garigliano e via De Maio.

“Aver recuperato una interlocuzione sana con tutti gli enti sovracomunali – ha affermato il sindaco Antonio Trombetta – ci sta consentendo di ottenere enormi benefici per la nostra comunità. Lavoreremo in sinergia con l’Itl per ripristinare un livello di sicurezza adeguato, evitando così futuri contenziosi con i privati a causa dei possibili danneggiamenti degli edifici derivanti dalle perdite idriche. Nei prossimi mesi riusciremo inoltre a sostituire tratti importanti di condotta ma il vero obiettivo resta attingere ai fondi speciali regionali per affrontare in maniera complessiva le criticità che esistono e ottenere il rifacimento dell’intera rete cittadina”.