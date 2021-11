MARCIANISE. Ordine al sindaco Velardi: “Abbatta subito la parte abusiva della sua casa”

MARCIANISE (g.g.) – Il dirigente dell’Area Urbanistica Anacleto Fuschetti ha firmato oggi l’ordinanza che rende esecutivo l’abbattimento dell’ala della casa che il sindaco Antonello Velardi costruì abusivamente anni fa e in evidente difformità con il permesso a costruire ricevuto. Il provvedimento di Fuschetti, largamente atteso, chiude una vicenda incresciosa, che ha visto protagonista un sindaco che nella scorsa consiliatura ha organizzato delle vere e proprie parate in occasione degli abbattimenti di alcune case abusive, trasformando questi eventi in veri e propri momenti di pacchiana propaganda. Incredibile ma vero, il sindaco che abbatteva era il primo autore di un gravissimo abuso edilizia. La speranza è che ora sia Velardi a provvedere all’abbattimento. In caso contrario si arriverebbe realmente s una condizione di illegalità regnante con pochi eguali nella storia d’Italia.