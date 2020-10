MARCIANISE. Partorisce e risulta positiva al COVID. Mamma e figlio divisi dal maledetto virus

MARCIANISE – E’ risultata positiva al Covid, la donna che questa mattina ha partorito nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Marcianise.

Quello che doveva essere il momento più bello della sua vita, per questa donna si è trasformato in un incubo. Infatti, mamma e figlio, a causa del virus, sono stati divisi: lei trasferita al Cotugno mentre il suo piccolo è rimasto a Marcianise in attesa di conoscere l’esito del tampone a cui è stato sottoposto appena nato. Dall’esito del test si potrà capire quando il piccolo potrà ricongiungersi con la sua mamma.