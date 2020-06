MARCIANISE. Perdono il controllo della Citroen e si ribaltano. Vigili del fuoco e 118 sul posto

Brutta avventura per 2 giovani

TEVEROLA/MARCIANISE – Bruttissimo incidente nella serata di ieri, poco dopo le 23, per due giovane di Marcianise. Un 18enne e un minorenne, a bordo di una Citrone C3, mentre percorrevano la Provinciale 335 in direzione Marcianise, hanno perso il controllo dell’auto, ribaltandosi. E’ successo all’altezza del centro commerciale Medì di Teverola. Il conducente, che ha riportato lievi lesioni, è stato medicato sul posto dal personale del 118, mentre il minorenne è uscito, per fortuna, illeso dall’abitacolo.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona.