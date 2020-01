MARCIANISE. Più di 3 milioni di euro di Imu non versata. Tra i morosi anche l’ex sindaco Antonello Velardi. L’Interporto non ha pagato 1 milione 130mila euro di tasse

MARCIANISE – 3.171.225, 49 euro. È questa la cifra di cui il Comune di Marcianise è creditore nei confronti dei cittadini che hanno scelto o dimenticato di pagare l’Imu.

Gli anni di riferimento di questi mancati pagamenti vanno dal 2014 al 2018.



Nell’elenco dei morosi, figurano, tra le centinaia di altri, anche i nomi di Antonello Velardi, dell’Interporto Sud Europa e della nota emittente televisiva locale Italia Mia.L’ex sindaco ha dimenticato di pagare l’Imu nel 2015, nel 2016 e nel 2017. Totale dovuto: 808 euro.

Il fatto è diventato anche oggetto di una vignetta satirica.

Tra Interporto e “Agli Antichi Splendori”, la principale società in capo a Giuseppe Barletta, il debito è invece molto più rilevante: in totale ben 1.131.283 euro di Imposta Municipale Propria non versati all’ente comunale marcianisano tra il 2014 e il 2016.