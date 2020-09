MARCIANISE. Presa a schiaffi e pugni dal marito, si rifugia in bagno. In manette 36enne

MARCIANISE – In Marcianise, nel corso notte, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia, unitamente a personale della locale Stazione, hanno tratto in arresto un 36enne, ivi domiciliato.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie 39enne.

All’arrivo dei militari dell’Arma la donna, che nel frangente si era chiusa in bagno per sfuggire all’aggressione del coniuge, è subito corsa da loro per proteggersi dal marito che, nella circostanza, mostrava un forte stato di agitazione.

La vittima, che presentava evidenti segni di escoriazioni sul volto e sulle braccia, presso gli uffici dell’Arma territoriale, ha poi formalizzato denuncia per i fatti accaduti specificando di essere vittima da 14 anni di maltrattamenti e comportamenti persecutori da parte dell’uomo.

L’arrestato, è stato condotto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione di Sant ’ Agata de’ Goti (Bn).