MARCIANISE prova a ripartire dal Tarì. Dal 4 maggio riprendono le attività al polo fieristico di gioielleria

Regole per tutta la comunità per poter lavorare in massima sicurezza

MARCIANISE – Dal 4 maggio il Tarì riparte e lo farà insieme a tutte le Aziende insediate. Nel centro riprenderanno le regolari attività e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali, il Tarì ha messo a punto un protocollo per consentire lo svolgimento delle attività in massima sicurezza. Le nuove regole per tutta la comunità saranno la migliore garanzia per affrontare in sicurezza la fase di ripartenza della nostra Economia.

All’arrivo al Tarì, un’apposita segnaletica indirizzerà tutte le auto verso uno dei due cancelli di ingresso, dai quali si dirigeranno presso i rispettivi parcheggi.

Per tutti gli utenti del Centro, l’accesso sarà condizionato dalla misurazione della temperatura corporea, che non dovrà superare i 37.5°, tramite termoscanner posizionati sia all’ingresso del percorso perimetrale che presso l’ingresso principale. I dati rilevati, nel rispetto della privacy, non verranno conservati né divulgati.



Per tutti gli utenti del Centro sarà obbligatorio l’uso di mascherina e guanti.Nell’ingresso principale saranno allestiti due corridoi differenziati, per ingressi separati di persone con e senza accredito e badge definitivo.L’accesso ai Garage sarà consentito esclusivamente per il parcheggio delle vetture: non sarà possibile accedere in piazza attraverso le bussole dei garage, per cui l’accesso pedonale al Tarì avverrà esclusivamente attraverso l’ingresso principale.Per fornitori e corrieri l’ingresso sarà consentito a partire dalle ore 10.30.Tutte le bussole e gli ascensori del Centro non saranno in uso, salvo particolari esigenze, per motivi di prevenzione.Non è prevista, al momento, la riapertura dei servizi ristorativi del Centro.In tutti gli spazi comuni e negli uffici il Tarì garantisce il rispetto delle procedure di sanificazione degli ambienti e di introduzione di elementi utili al distanziamento interpersonale e alla igienizzazione delle mani.