MARCIANISE. Puc, concorsi e trasparenza amministrativa: “Ecco perché abbiamo mandato a casa Antonello Velardi”

MARCIANISE I 14 consiglieri comunali che hanno rassegnato le dimissioni facendo, in tal modo, cadere l’amministrazione di Antonello Velardi, hanno incontrato il commissario prefettizio, Ciro Silvestre, al fine di comunicargli le ragioni che li hanno spinti a rassegnare le dimissioni dalla carica , determinando lo scioglimento dell’Amministrazione comunale, e per esprimere il loro punto di vista sul prosieguo dell’attività amministrativa. “Abbiamo trasferito, tra l’altro, al commissario le nostre forti perplessità sul Puc, la nostra contrarietà all’installazione del Tutor, la richiesta di trasparenza nell’attività amministrativa (spesso occultata), la necessità di riattivare alcuni lavori (tra cui il rifacimento delle fogne e delle strade), la necessità di intervenire con urgenza per l’apertura del nuovo parcheggio del cimitero e di intervenire nella Chiesa dell’Annunziata per impedire ulteriori crolli e per salvare questo importante monumento, la necessità di riattivare una gestione pubblica dei parchi cittadini (diventati di proprietà privata), etc. Abbiamo segnalato al Commissario la necessità che i concorsi (in corso) per le assunzioni di nuovi dipendenti avvengano nel rispetto della massima trasparenza e nel rispetto del principio dell’imparzialità della pubblica amministrazione. Abbiamo chiesto al Commissario di prestare particolare attenzione al settore dei servizi sociali. Abbiamo chiesto al Commissario – continuano i 14 – di prestare attenzione alla vicenda Interporto. Appassionato è stato l’intervento di Paola Foglia che ha invitato il commissario ad intervenire nella questione dei pasti forniti ai nostri bambini delle scuole di Marcianise, pasti spesso privi delle qualità prescritte dalla legge. Forte attenzione da parte del Commissario rispetto ai rilievi formulati sul Puc dagli ex consiglieri Pinuccio Moretta e Pasquale Salzillo“. Il Commissario ha preso nota dei nostri rilievi, apprezzandoli in gran parte, e ci ha detto che li terrà nel giusto conto. Periodicamente chiederemo al Commissario di aggiornarci sulla attività amministrativa.