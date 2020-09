MARCIANISE – Ragazza di 25 anni colpita dal CORONAVIRUS appena tornata da una VACANZA in SARDEGNA

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 di un tampone praticato a una cittadina di Marcianise.

Si tratta di una ragazza di circa venticinque anni, rientrata da un periodo di ferie trascorse in Sardegna.

Poiché asintomatica, segue un trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte le misure cautelari previste per la circoscrizione del contagio, e tutte le persone che hanno avuto contatti con lei sono stati poste in quarantena, sotto stretta osservazione e, quando ritenuto opportuno, sono stati praticati i tamponi per il Covid-19.