MARCIANISE. Ragazza salva la casa dalla rapina: ladri in fuga

MARCIANISE (red.cro.) – Un pomeriggio di paura quella passata da una giovane ragazza in via De Felice. I genitori dell’adolescente escono e la lasciano da sola per effettuare qualche veloce servizio, intorno alle 19.

Mentre la ragazza è sola in casa riceve la visita indesiderata di una banda di malviventi, che provano ad entrare nell’appartamento. Ingresso fallito perché la giovane, vedendoli entrare, decide di dare l’allarme urlando a squarciagola, facendo finire l’attenzione di tutti i vicini verso casa. A quel punto, i ladri, sono costretti a fuggire.