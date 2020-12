MARCIANISE – Pochissimi gli alunni presenti, questa mattina, alla riapertura delle scuole nelle classi della materna e della primaria. In una classe si è presentato un solo alunno, quindi per la docente è stato impossibile tenere lezione. A quanto pare la scelta del sindaco, Antonello Velardi, di non emettere sospensione delle lezioni in presenza, per molti genitori si è rivelata non giusta tanto da non portare i propri figli a scuola oggi.