MARCIANISE. Rissa in piazza per una ragazza, pestato un giovane. Denunciati un 19enne e un 21enne

MARCIANISE (red.cro.) – Sono stati rintracciati grazie alle telecamere di sorveglianza e denunciati per lesioni due ragazzi di 19 e 21 anni, rispettivamente provenienti da Marcianise e Capodrise, accusati di aver pestato un loro coetaneo. La vittima dell’aggressione, anch’egli giovanissimo, sarebbe stato colpito in piazza Carità, a Marcianise, nella serata di ieri, martedì. Trasportato in ospedale, è stato dimesso in queste ore, con una prognosi di 30 giorni. La violenza pare sia nata per motivi di “cuore”, una ragazza contesa dal giovane a uno dei due coetanei.