MARCIANISE. San Michele, festa posticipata per CORONAVIRUS. Il Comune: “Appena possibile, onoreremo il Patrono”

COMUNICATO STAMPA

In occasione della ricorrenza del Santo Patrono, porgiamo all’intera cittadinanza gli auguri di vivere con gioia e serenità la festa di San Michele Arcangelo.

Un augurio rivolto particolarmente a quei lavoratori che, con impegno e senso di solidarietà, garantiscono la continuità dei servizi pubblici essenziali.

L’emergenza sanitaria in corso non ci ha consentito per ora di organizzare i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo con la tradizionale solennità, ma appena sarà possibile si procederà ad onorare il Santo Patrono di Marcianise, secondo le modalità previste dal protocollo firmato ieri dal governo con i Rappresentanti della Conferenza Episcopale Italiana.

Il Commissario Straordinario

Dott. Michele Lastella