MARCIANISE – Incidente, ieri nel primo pomeriggio, per uno studente di Marcianise. Il giovane, 14 anni, al termine delle lezioni stava tornando a casa in motorino quando per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo finendo rovinosamente a terra in via Leonardo Da Vinci.

Sul posto i sanitari del 118 che dopo aver prestato le prima cure al 14enne lo hanno trasferito presso l’ospedale cittadino per sottoporlo ad esami specifici.