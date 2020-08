MARCIANISE. Schianto in zona Asi CASERTA. Ferita la presidente Raffaela Pignetti

MARCIANISE – Brutto incidente nella giornata di ieri, martedì, nell azona Asi di Caserta. La presidente del consorzio Asi di Caserta, Raffaela Pignetti, è rimasta lievemente ferita nell’incidente accorsole quando un autoarticolato ha preso in pieno l’auto della donna. Per fortuna, nell’impatto, nessuno dei coinvolti ha subito gravi conseguenze. La presidente è stata trasportata al pronto soccorso per le cure del caso, come ha raccontato sui social: “Erano le 18, al termine di una intensa giornata di lavoro, purtroppo il mezzo non mi ha vista e mi

ha trascinata lungo la carreggiata per diversi metri, centrando in pieno l’autovettura e facendola carambolare. Fortunatamente non ho riportato gravi conseguenze ma tanta paura ed un pizzico di fortuna che ha evitato il peggio.”