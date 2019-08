MARCIANISE. Secondo raid dei ladri in un mese alla “Eclettica”

MARCIANISE (red.cro.) – E’ stato reso noto poche ore fa dalla stessa associazione Eclettica che la sede è stata colpita da un raid. I ladri hanno trafugato una tv, una play station, parte della strumentazione musicale, compreso un mixer, ed altri oggetti.

Dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno portato via anche il denaro utilizzato per le spese correnti.

IL POST SU FACEBOOK

CECS27 2019 VD 901547

CECS27 2019 VD 901763

Non si tratta di IBAN bancari, né di password per accesso a conti correnti o pc, nemmeno di numeri di patente o carta di identità.

Si tratta di protocolli, protocolli di verbale, verbali di denuncia furto.

LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA – STAZIONE DI MARCIANISE, via Pio Rino Golino.

Furti del 29 Luglio 2019 e poi del 21 Agosto 2019 ; a essere colpita due volte a distanza di 20 giorni, la nostra sede, in via Nicola Gaglione .

Non sono stati i primi, speriamo almeno siano stati gli ultimi; non siamo stati purtroppo i primi a essere colpiti da furti, speriamo almeno di esserne stati le ultime vittime e che non vengano a ripetersi, né presso abitazioni, né presso aziende e attività commerciali, né presso le sedi di associazioni.

E’ stato un periodo di vacanza abbastanza mesto il nostro, siamo arrabbiati e mortificati; poco abbiamo e stiamo in una modestissima sede che con difficoltà cerchiamo di portare avanti; non vogliamo far le vittime ma certamente entusiasti non lo siamo.

Non vogliamo far solo lamentele, siamo addirittura speranzosi che impiegare ogni volta del tempo presso le autorità di pubblica sicurezza a sporgere denuncia possa servire a evitare il ripetersi di episodi simili; non vogliamo essere noi a dire se la nostra città e quelle vicine siano o meno città sicure, saranno altri a dirlo, ma certamente veniamo nuovamente a essere colpiti nella nostra vitalità e nel nostro vivere quotidiano.

Naturalmente ci privano di soldi e di cose materiali, ma sapete bene per un’associazione giovanile cosa può voler dire, cose materiali ma talvolta sostanziali, e in estate fa ancora più male.

Non ci privano della voglia di fare e di continuare a fare, ma ogni cosa ci costa sempre di più.