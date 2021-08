MARCIANISE – Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi a Marcianise, di età media tra i 12 e i 15 anni. E’ accaduto nella serata di ieri, 3 luglio, poco dopo le 22 al rione San Giuliano, nella piazzetta di via Clanio.

Il gruppone, costituito da una quarantina di ragazzi, tutti arcinoti in città per episodi simili, si sono fronteggiati per futili motivi. Alcuni si sono dileguati, mentre altri, hanno “sostenuto” un secondo match in zona Puzzaniello.