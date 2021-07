MARCIANISE – Ancora un incidente oggi sulla rete autostradale nel tratto che ricade nel Casertano. Poco fa, infatti, una Citroen si è ribaltata dopo l’impatto con un altro veicolo nei pressi del casello di Caserta Sud.

Dalle prime notizie che ci giungono, sembra che per i conducenti non ci siano state grosse conseguenze. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale in servizio sull’A1.