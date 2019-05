MARCIANISE. Si ribaltano davanti al bar, 2 giovani estratti dalle lamiere

MARCIANISE – Sono rimasti feriti gravemente i due ragazzi che erano nella Fiat Punto nera che si è ribaltata, per cause che restano da accertare, sulla Provinciale 335 all’altezza di Marcianise. L’incidente è avvenuto la notte scorsa, davanti a un concessionario Volkswaken e al noto bar Copacabana Beach. L’automobile, con a bordo solo due persone, stava probabilmente procedendo ad alta velocità quando il guidatore ha perso il controllo e, dopo un impatto, si è ribaltata. Per estrarre i due dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco; i feriti sono apparsi subito gravi, per i soccorsi sono arrivate due ambulanze da Maddaloni e da Caserta, sono stati trasportati immediatamente all’ospedale Civile di Caserta in codice rosso. Sono entrambi in prognosi riservata e in gravi condizioni: avrebbero riportato diverse ferite e fratture, a preoccupare maggiormente i medici sarebbe anche la possibilità di un trauma cranico. Dopo l’arrivo in ospedale i due sono stati sottoposti agli esami diagnostici per appurare eventuali lesioni interne. Sul posto, per i rilievi, la Polizia di Stato di Marcianise.