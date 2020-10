MARCIANISE. Spacciano droga nella centralissima via Roma: arrestati 32enne e 37enne del luogo

CAPODRISE/MARCIANISE – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise, in Capodrise, nel corso di un servizio di prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio, di C.G. , cl. 1988, e D.S.F. cl. 1983, entrambi residenti a Marcianise.

I militari dell’Arma hanno intercettato i due in via Roma, dove con atteggiamento sospetto stavano cercando di nascondere degli oggetti alla vista dei carabinieri.

A seguito di perquisizione personale, infatti, sono stati trovati in possesso di involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana e hashish per un peso complessivo di 14 gr. circa e la somma in contanti pari a euro 70,00, ritenuta provento dell’attività illecita.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

I due, invece, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, a disposizione della competente autorità giudiziaria.