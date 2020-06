MARCIANISE. Spaccio al Parco Unrra Casas. Chiesti oltre 2 secoli di carcere per 22. TUTTI I NOMI

MARCIANISE – Ventidue condanne, una assoluzione e oltre due secoli di reclusione. E’ questa la richiesta formulata questa mattina al termine della requisitoria di secondo grado per il processo in Corte di Appello sullo spaccio al Parco Unrra Casas di Marcianise.

Il procuratore generale ha invocato per quasi tutti (alla fine dell’articolo la tabella completa con le richieste, ndr) la conferma delle condanne inflitte in primo grado nell’autunno 2019 ad eccezione di pochi elementi tra i quali Primo Letizia, all’epoca delle indagini ritenuto il reggente del clan Piccolo e poi diventato collaboratore di giustizia dopo l’arresto: per lui sono stati chiesti 14 anni a fronte dei 19 anni inflitti nel precedente verdetto. Nella prossima udienza partiranno le arringhe dei difensori.

L’indagine, portata avanti dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015, mediante servizi di osservazione, controllo e pedinamento nonché attraverso intercettazioni telefoniche, ha permesso di contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Marcianise, Capodrise e Maddaloni e di accertare la commissione di plurime cessioni di sostanza stupefacente, operate in regime di monopolio avvalendosi delle condizioni di assoggettamento e omertà di cui all’art. 416 bis, c.p., nonché al fine di agevolare le organizzazioni camorristiche denominate “Belforte” e “Piccolo-Letizia”.

Grazie ad una serie di attività di riscontro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise sono riusciti ad individuare, per la prima volta, l’esistenza di un accordo tra i due clan operanti nel comune di Marcianise, “Clan Belforte, detto dei Mazzacane” e “Clan Piccolo-Letizia detto dei Quaqquaroni”, storicamente nemici e la cui rivalità ha prodotto tra la fine degli anni ‘90 e metà degli anni 2000 svariate decine di omicidi, con il quale veniva sancita un’alleanza per la gestione dell’attività illecita dello spaccio di sostanze stupefacenti, con diversi avvicendamenti tra le due famiglie.

TUTTI I NOMI

(in parentesi la condanna di primo grado)

ALLEGRETTA SALVATORE, nato a Caserta il 10.06.1992, residente a Marcianise (CE) in Parco Primavera n. 22; 10 ANNI (10 ANNI)

BIZZARRO ANDREA, nato a Caserta il 09.03.1982, residente a Marcianise in Parco delle Mimose; (15 ANNI E 6 MESI)



BRUNO ANIELLO, nato a Caserta il 01.03.1983, residente a Marcianise in Viale Europa, “Parco Urra Casas”; 19 ANNI (19 ANNI)GRILLO GIUSEPPE, nato a Nola (NA) il 27.02.1982, residente a Marcianise in via Diaz; 8 ANNI (8 ANNI)LASCO FILIPPO, nato a Marcianise il 22.10.1982, ivi residente in Viale Europa, “Parco Urra Casas”; 9 ANNI E 9 MESI (10 ANNI E 6 MESI)LETIZIA PRIMO, nato a Marcianise il 07.02.1984, ivi residente in via Lucania; 14 ANNI (19 ANNI)MANDARINO ALESSANDRO, nato a Marcianise il 13.12.1982, ivi residente in Viale Europa, “Parco Urra Casas”; 10 ANNI E 2 MESI (10 ANNI E 2 MESI)NOCERA ANDREA, nato a Marcianise il 22.05.1989, ivi residente in Parco Primavera; 10 ANNI E 10 MESI (10 ANNI E 10 MESI)REGINO PASQUALE, nato a Caserta il 18.11.1982, ivi residente in Via Galatina, Parco Ginevra; 9 ANNI E 4 MESI (10 ANNI E 2 MESI)ROMANO FABIO, nato a Maddaloni il 10.12.1990, ivi residente in Via Feudo; 10 ANNI E 6 MESI (10 ANNI E 6 MESI)VICIGLIONE NICOLA, nato a Caserta il 04.03.1983, residente a Marcianise in Via Ravanello , di fatto domiciliato in via Oberdan; 11 ANNI (11 ANNI)DI FUCCIA ANTONIO, nato a Marcianise il 27.12.1971, ivi residente in Via Grosseto; 2 ANNI E 8 MESI (2 ANNI 8 MESI)DI SIVO GENEROSO, nato a Santa Maria Capua Vetere il 01.07.1983, residente a Marcianise in via Gorizia; 10 ANNI E 2 MESI (10 ANNI E 2 MESI)FRANCINI GIGLIO ONELIO, nato a Napoli il 23.06.1981, residente in Rivalta Di Torino (to) in via San Mellano; 3 ANNI E 6 MESI (4 ANNI E 4 MESI)MARASCO ANTONIO, nato a Torino il 16.11.1988, ivi residente in via Carlo Bossoli; 2 ANNI E 2 MESI (3 ANNI)PERSICO FRANCESCO, nato a Marcianise il 02.11.1990, ivi residente in Parco Italia; 3 ANNI (3 ANNI)PICCIRILLO FRANCESCO, nato a Marcianise il 19.06.1991, ivi residente in Via Volturno n. 13, celibe, censurato; 9 ANNI E 8 MESI (9 ANNI E 8 MESI)RAUCCI GREGORIO, nato a Marcianise il 25.01.1992, ivi residente in via Durante; 9 ANNI (9 ANNI)TARTAGLIONE RAFFAELE, nato a Marcianise il 06.09.1988, ivi residente in via Garigliano; 9 ANNI E 6 MESI (9 ANNI E 6 MESI)VICIGLIONE MARCO, nato a Marcianise il 30.09.1985, ivi residente in via Ravanello; 9 ANNI (9 ANNI E 8 MESI)ZAMPELLA ALESSANDRO, nato a Maddaloni (CE) il 21.04.1993, ivi residente in via Feudo; 10 ANNI E 4 MESI (10 ANNI E 4 MESI)VALENTI ROSARIO 9 ANNI E 10 MESI (9 ANNI E 10 MESI)EL KHAIF INIANE assoluzione (2 ANNI E 6 MESI)