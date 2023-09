MARCIANISE. Spavento nel rione: ragazzini in bici travolti da un’auto

La conducente ha arrestato la marcia prestando un primo soccorso ai ragazzi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118

MARCIANISE – Paura nella serata di ieri al rione Macello a Marcianise. Una donna alla guida della sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha investito due ragazzi mentre, in bici, percorrevano il tratto di via Luigi Fuccia all’angolo con via Narducci.

La donna ha allertato i soccorsi e assistito i due giovani fino all’arrivo dei sanitari del 118 per i quali sono bastate, fortunatamente, le cure del caso sul posto.