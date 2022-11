MARCIANISE – Si รจ verificato un incidente ieri sera a a Marcianise, in via XXV Aprile. Tre auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli uomini della polizia municipale per i rilievi del sinistro. Si registrano due feriti fortunatamente non gravi. L’arteria ha subito un forte rallentamento della circolazione a seguito delle auto seriamente danneggiate.