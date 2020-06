MARCIANISE. Tampone negativo: è guarito il vigile urbano ammalatosi di Coronavirus

MARCIANISE – Si informa che le autorità sanitarie dell’A.S.L. di Caserta hanno comunicato la negatività del secondo tampone effettuato ad un componente del Comando della Polizia Municipale, precedentemente positivo e ora dichiarato ufficialmente guarito.

Pertanto, l’unica positività rimasta in città riguarda una signora che, in assenza di sintomi specifici e nel corso di accertamenti sierologici per altre patologie, ebbe a praticare il test rapido per il covid-19 e il successivo tampone, risultati entrambi positivi.

La signora, che attualmente osserva il prescritto periodo di quarantena, pur godendo ottima salute, attende la negatività del secondo tampone per essere dichiarata guarita ufficialmente.