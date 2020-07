MARCIANISE. Tentano il colpaccio all’Outlet La Reggia. Messi in fuga dagli uomini della vigilanza

MARCIANISE – Hanno tentato di portar via abiti griffati da alcuni negozi del Reggia Outlet di Marcianise, ma una volta scoperti, si sono dati alla fuga nelle campagne circostanti. Sono stati gli uomini della vigilanza privata in servizio all’interno della struttura a riuscire a recuperare la merce trafugata, abbandonata dai ladri poco distante. Il valore di tutto l’abbigliamento ammontava a circa 7mila euro, dunque una bella cifra. Ora saranno i carabinieri della compagnia di Marcianise ad indagare sull’identità del gruppo di malviventi fuggiti via.