MARCIANISE. “Ti brucio, sei morta”. Le parole di Giuseppe Nasta all’ex fidanzata prima di essere arrestato

MARCIANISE – Alcune conversazioni dal tono terrificante che hanno visto vittima la ex compagna di Giuseppe Nasta, 47enne pluripregiudicato di Marcianise finito in carcere pochi giorni fa. Sono stati i carabinieri ad intercettare diverse telefonate in cui Nasta minacciava chiaramente di morte la ex fidanzata.

“Ti brucio, ti distruggo, sei morta“. Un’escalation di rabbia nei confronti di una donna che Nasta riteneva fosse di sua proprietà che l’ha portato addirittura a incendiare l’auto della vittima.

L’uomo 47enne è finito in carcere proprio per questi atti persecutori nei confronti della ex compagna. Le indagini coordinate dalla Procura sammaritana, sviluppate attraverso l’escussione di persone informate sui fatti e accertamenti di riscontro, hanno permesso di documentare le condotte del destinatario di provvedimento cautelare – già sottoposto alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per i reati di atti persecutori lesioni e danneggiamento commessi nei confronti della medesima donna nel 2019 – nei confronti del quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza.