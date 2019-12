MARCIANISE. Tremendo incidente sul lavoro, operaio in gravi condizioni

CASERTA – Grave incidente sul lavoro in un’azienda chimica di Marcianise. Un operaio, 47 anni, F. C. di Marcianise sta lottando tra la vita e la morte nel reparto cure intensive dell’ospedale Cardarelli di Napoli. Ieri sera nel corso di un’operazione di trasferimento di alcune merci è rimasto schiacciato da un cancello in ferro scorrevole alto più di quattro metri. Sul posto il personale del 118 per i soccorsi e gli uomini della Medicina del Lavoro che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’infortunio sul lavoro. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito gravi quindi veniva trasferito d’urgenza al presidio ospedaliero nel napoletano.