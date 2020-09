MARCIANISE. Trovato il 25enne che ha investito due giovani e poi è scappato senza soccorrerli. Non aveva mai preso la patente

MARCIANISE – Si registrano sviluppi nelle indagini condotte dal Comando di Polizia Municipale di Marcianise in relazione all’incidente, avvenuto la scorsa domenica 23 agosto, che ha visto investiti due giovani.

A seguito degli accertamenti e con l’aiuto del sistema di videosorveglianza cittadino, gli uomini della Polizia Municipale, guidati dal comandante Guglielmina Foglia, dopo un’attività d’indagine avviata immediatamente dopo l’investimento dei due giovani, hanno denunciato il 25enne C.P.A., residente in un comune limitrofo, che a seguito del sinistro aveva omesso di soccorrere i feriti. Il giovane è stato denunciato per omissione di soccorso. Inoltre da accertamenti è emerso che si trovava alla guida nonostante non avesse mai conseguito la patente.