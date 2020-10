MARCIANISE. Truffa Autostrade S.p.A. per 10mila euro. Assolto

MARCIANISE – Si è tenuta ieri l’udienza a carico di S.F. di Marcianise accusato del reato di truffa. La Società Autostrade aveva denunciato numerosi passaggi col “sistema dell’accodamento”. in particolare, l’automobilista effettua il transito al casello autostradale, pur non essendo in possesso del dispositivo necessario, accodandosi al veicolo che lo precede munito di regolare telepass, evitando, in tal modo, il pagamento del pedaggio.

L’importo di tali passaggi, nel caso specifico, ammontava a più di diecimila euro. al termine dell’istruttoria dibattimentale, il giudice monocratico di S. Maria Capua Vetere ha però assolto l’imputato accogliendo le argomentazioni degli avvocati Salvatore Gionti e Franco Delli Paoli.