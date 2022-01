MARCIANISE, un Comune da Neuro. Il dirigente Fuschetti revoca l’autonomina folle della Nubifero. Ma si genuflette ai suoi piedi

In calce all’articolo quest’altro buffo provvedimento preso in un luogo che, al confronto, “L’aereo più pazzo del mondo” ed “American Pie” sono dei cortometraggi di dilettanti

MARCIANISE – Che dobbiamo fare, ci mettiamo a sparare sulla Croce Rossa?

Qui non c’è nulla di cui bearsi e noi di Casertace non ci beiamo per aver fermato un’altra operazione talmente assurda da non poter essere nemmeno valutata con aggettivi presenti nei vari vocabolari della lingua italiana.

Per cui ci limitiamo solamente ad annunciare che è stata annullata la determina con la quale Franca Nubifero, incredibilmente vice-segretario del Comune di Marcianise, si era attribuita da sola, firmandosi come dirigente (che non è) e definendosi contemporaneamente anche semplice dipendente, una posizione organizzativa e anche la funzione di dirigente dell’Ufficio di Piano dell’Ambito C05 dei Servizi Sociali.

La revoca l’ha firmata l’unico dirigente sopravvissuto, cioè quell’Anacleto Fuschetti che ora ha deleghe dappertutto e che veramente rischia grosso per non aver resistito alla tentazione di chiedere ed ottenere, a suo tempo, l’assunzione ai sensi dell’articolo 110 del Tuel.

L’unica cosa che vogliamo farvi notare, perché il reso della storia lo potete apprendere CLICCANDO QUI, è che per ben due volte Fuschetti, quasi con riverenza degna di miglior causa, sottolinea testualmente che comunque quella nomina sarà fatta, in maniera regolare e non come è stata realizzata ora, scrive lui, “per mero errore materiale” (sic!).

Questo elemento non richiesto in un atto amministrativo di potestà la dice lunga sullo spappolamento del sistema delle regole cardinali avvenuto nel Comune di Marcianise.

Fuschetti avrebbe potuto tranquillamente scrivere e firmare una sua determina, producendo la nomina, stavolta più o meno regolare, della Nubifero.

Non era assolutamente dovuto e ne rappresenta un orpello ozioso e fuori posto che precisasse, nell’atto amministrativo con cui cancella l’autonomina della Nubifero, che comunque sarà lei a occupare quel posto, quasi se si volesse scusare per essersi macchiato di una colpa di lesa maestà.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ATTO DI ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA NUBIFERO