MARCIANISE. Utilitaria si ribalta sulla provinciale. Paura nella zona dei centri commerciali

MARCIANISE – Ci giunge la notizia di un incidente accaduto pochissimi minuti fa sulla strada provinciale che conduce ai centri commerciali nella zona del marcianisano, e cioè l’outlet La Reggia, il centro commerciale Campania e centro orafo Tarì. Da una prima sommaria ricostruzione, l’auto, un’utilitaria per la precisione, per cause ancora in via di accertamento, si è ribaltata. Ancora non abbiamo notizie certe sulle condizioni del conducente. Ciò che sappiamo è che sul posto era già presente un’ambulanza del 118, mentre si attendeva lo l’arrivo delle forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti.