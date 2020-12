MARCIANISE. Vigilia di Natale di paura, uomo aggredito per strada da 2 mastini

Per fortuna, dopo qualche minuto di tensione…

MARCIANISE – Un inizio di vigilia di Natale terribile questa mattina per un uomo di Marcianise assalito da due cani in zona Casapuzzano. E’ stato l’uomo stesso a raccontare l’evento attraverso un post su Facebook che così recita: “Nei pressi della provinciale per Casapuzzano e strada provinciale Casa del Bene ho incontrato due mastini 2 molossoidi neri forse corsi una coppia maschio e femmina o un adulto ed un giovane ci hanno aggrediti. Il cane adulto ha un guinzaglio pendente per cui ritengo che siano stati abbandonati. Fate attenzione, sono aggressivi almeno con noi lo sono stati”. L’uomo, dopo qualche minuto di tensione è riuscito a metterli in fuga.