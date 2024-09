Confessa quattro omicidi, gli avvocati del badante killer calano le carte e puntano sull’incapacità di intendere e di volere dell’indagato

Eutizia, è tuttora recluso nel reparto Danubio, quello di massima sicurezza, del carcere di Santa Maria Capua Vetere

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP CLICCA QUI https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

CASERTA – Sarà uno dei magistrati di punta della Procura di Latina, il Sostituto Procuratore Marco Giancristofaro, ad occuparsi del supplemento delle indagini richiesto dal Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Alessandra Grammatica a seguito della confessione di Mario Eutizia, 48enne badante napoletano, dell’ omicidio di quattro suoi pazienti, di cui due di Latina, una della provincia di Salerno e una di Casoria.

E’ in quest’ottica il pm Giancristofaro ha incaricato il medico legale Gianluca Marella di svolgere un serie di accertamenti sul corpo di un anziano che, originario di Vibonati, in provincia di Salerno, sarebbe stato l’ultimo ad essere ucciso nel marzo 2024 – secondo quanto dichiarato ai Carabinieri da Eutizia nelle autoconfessione shock – con un mix di farmaci “per non farli soffrire più”. E quella che effettuerà il dottor Marella sarà l’unica riesumazione possibile.

Sono stati cremati, invece, i cadaveri degli altri tre anziani che Eutizia ha dichiarato di aver “accompagnato alla morte”. I legali di Eutizia, gli avvocati Antonio Daniele e Gennaro Romano, hanno nominato i consulenti di parte: il medico legale Pasquale Monetti, ed un medico tossicologico, il professore Vito De Novellis.

Eutizia, è tuttora recluso nel reparto Danubio, quello di massima sicurezza, del carcere di Santa Maria Capua Vetere.