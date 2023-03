Marito infedele non paga gli alimenti a ex moglie e figlia: CONDANNATO

VILLA LITERNO – Non si chiuderà con questa condanna il procedimento a carico di un uomo di Villa Literno, ritenuto responsabile di non aver pagato gli alimenti all’ex compagna, difesa dall’avvocato Alessandra Carofano, e alla figlia.

La richiesta del pubblico ministero del tribunale di Aversa Napoli Nord era di un anno di carcere, ma date le attenuanti generiche e la posizione di incensurato dell’uomo, la pena è scesa fino a due mesi.

Come dicevamo, la storia non finirà qui. L’ex compagna ha anche avviato una causa civile e questa condanna, questa attestazione di responsabilità, potrebbe essere la base per il risarcimento economico che verrà richiesto.

Una

vicenda nata dopo la separazione della coppia, dopo 13 anni insieme e la nascita di una figlia.

Dopo aver chiuso il rapporto, la donna non ha mai ricevuto quel supporto economico necessario dal padre di sua figlia.

A seguito di incontri protetti disposti dal tribunale, l’imputato era riuscito a ricucire i rapporti con la figlia, ma il padre ha continuato a sottrarsi agli obblighi di supporto alla moglie e alla figlia.