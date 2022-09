“Marmittari” in azione nel parcheggio di un supermercato. ECCO DOVE

Il tutto è accaduto in pochissimi minuti

CAPUA – Va a fare la spesa al supermercato e al suo ritorno trova l’auto distrutta. E’ quanto denunciato da una donna alle forze dell’ordine della città di Fieramosca. Pochi minuti per prendere giusto il necessario in un supermercato in via Santa Maria Capua Vetere, vicino un noto caseificio della zona, sono bastati a dei delinquenti per forzare la maschiatura di una vecchia vettura, tagliare la marmitta e rubare il catalizzatore. Un danno da circa un migliaio di euro, e forse ancor di più dati gli anni dell’auto per i quali la signora dovrà alla valutare se ne varrà la pena portarla da un meccanico o rottamarla.