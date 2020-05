Mascherine per i bambini, distribuzione in tre piazze di CASERTA. Ecco come ottenerle

– La Regione Campania, facendo seguito alla distribuzione di mascherine attraverso Poste Italiane avvenuta nelle scorse settimane, ha scelto la giornata del 2 giugno per una iniziativa di prevenzione e diffusione di buoni comportamenti in questa fase dell’Emergenza Coronavirus.Quel giorno è prevista una distribuzione di confezioni di mascherine (nelle fasce di età 4-8 anni e 9-16 anni).In ciascuna piazza saranno allestiti appositi gazebo nei quali i volontari di protezione civile provvederanno alla distribuzione gratuita delle mascherine, avendo attenzione affinché non sicreino assembramenti e facendo rispettare le distanze tra i cittadini che verranno a ritirare le mascherine.A Caserta l’iniziativa sarà coordinata dal consigliere delegato alla Protezione Civile Pasquale Antonucci e si svolgerà in piazza Po, piazza Pitesti e piazza Chiesa, dalle 10.00 alle 13.30 e dalle 16.30 alle 20.