Massacra di botte la moglie e la manda in ospedale con un trauma cranico, fermato 35enne

L’uomo è stato denunciato a piede libero.

MADDALONI. Ha picchiato la moglie a pugni e a schiaffi, tanto da spedirla in ospedale con un trauma cranico. L’episodio violentissimo è avvenuto nella mattinata di ieri a Maddaloni, in zona centrale. S. A. di 35 anni è stato successivamente fermato dai carabinieri, portato in caserma e denunciato. La violenza contro le donne non si ferma, neppure nel giorno di Pasqua e questo è solo uno dei tanti articoli che settimanalmente pubblichiamo sul nostro giornale. Aggressioni, minacce, maltrattamenti, persecuzioni e violenze sessuali sono, purtroppo, quootidiani.