Matteo Salvini il 15 agosto sarà a CASTEL VOLTURNO per l’intera giornata

COMUNICATO STAMPA

CASTEL VOLTURNO – “Neppure il solleone ferma Matteo Salvini. Da “Capitano” vero qual è, ha scelto di trascorrere il Ferragosto in mezzo a noi. Da mattina a sera, a Castel Volturno. Dopo aver presieduto il comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico,nel quale saranno trattati i temi più delicati della provincia di Caserta, farà tappa sulle spiagge cittadine col piacere di stringere la mano ai bagnanti che incontrerà. In serata, poi, il comizio. Lo aspettiamo a braccia aperte. E lo ringraziamo per l’impegno che ci mette e la carica che ci infonde”.