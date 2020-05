“Maturità 2020”: questa sera diretta video su Facebook con il dirigente scolastico del Liceo “Quercia” Diamante Marotta

MARCIANISE (c.s.) – “Come si svolgeranno gli esami di stato 2020 nel periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19?”.

Ne parleranno stasera, mercoledì 13 maggio 2020, alle ore 21.00, durante una speciale puntata, questa volta in diretta video streaming Facebook, di “Io Resto a Casa con Caffè Procope“, il giornalista e direttore di Caffè Procope Alessandro Tartaglione ed il dirigente scolastico del Liceo “Federico Quercia” di Marcianise Diamante Marotta.

Si farà un approfondimento sulle nuove regole e procedure introdotte dal Ministero dell’Istruzione, le date e le modalità in cui si terranno le prove, i protocolli sanitari di sicurezza, le novità introdotte per docenti e studenti, il ruolo della commissione esaminatrice, le fasi in cui sarà articolata la valutazione dei candidati, il calcolo del voto finale, ecc. Insomma un vero e proprio focus che cercherà di fare un po’ di chiarezza sulla tematica. Durante la diretta sarà dedicato uno spazio alle domande da parte degli ascoltatori (studenti, genitori) che potranno porre i propri quesiti attraverso la chat di Facebook. Di seguito il link per seguire la diretta: https://www.facebook.com/ caffeprocope.marcianise/live/