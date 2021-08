Maxi incendio nella fabbrica del caffè Aloia. Scatta la raccolta fondi e Ghoulam dona 2mila euro

L’intento del titolare è di raggiungere quanto prima possibile 5 milioni di euro e riprendere a lavorare

SAN MARCO EVANGELISTA – Una settimana fa un vasto incendio ha distrutto una fabbrica di caffè a San Marco Evangelista. Un disastro ambientale ed economico che ha messo in ginocchio l’intera zona, i titolari e le famiglie dei lavoratori della stessa fabbrica.

Ecco perché su internet è partita una raccolta fondi “Un caffè per ripartire” con l’intento di raccogliere 5 milioni di euro per far riprendere l’attività. Al momento i soldi raccolti sono poco più di 21 mila euro e tra i donatori c’è il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam. 2mila euro la cifra donata che potrebbe però creare eco non solo tra i suoi tifosi ma anche tra tutti gli altri calciatori che verranno a conoscenza di questa triste notizia.

Il terzino del Napoli non è nuovo a gesti del genere. Durante il primo lockdown è stato in prima linea nell’aiutare i più bisognosi donando beni di prima necessità.

Qui di seguito il messaggio del titolare proprietario del caffè Aloia e l’indirizzo dove poter accedere e fare la vostra donazione:

“Non ci sono parole per descrivere la devastazione negli occhi di tutti noi nel vedere i Nostri Sogni di una vita in fumo, rasi al suolo in poche ore. Dico bene, i Nostri, perché Cida srl, è sempre stata una famiglia, grazie a ciò che ci hanno insegnato ogni giorno i nostri capi, i due soci Marco Di Maggio e Daniele De Simone, a restare UNITI, sempre e comunque, come una piccola, ma GRANDE FAMIGLIA. L’attenzione, la considerazione dedicata alle problematiche di ogni singolo dipendente e lo stimolo continuo grazie a formazione e allenamento ci hanno reso una squadra caparbia”, si legge su GoFundMe, dove l’azienda Cida srl, proprietaria di Caffè Aloia, ha organizzato una raccolta fondi per contribuire a far ripartire il prima possibile l’attività produttiva. Ecco il link per aderire: https://gofund.me/451d3b69