Maxi rissa tra giovanissimi nella notte. Tre feriti ed arrestati

CASAPULLA – Maxi rissa tra ragazzi in via Appia Antica nella notte tra domenica e lunedì, a Casapulla. Molti giovani sono rimasti coinvolti nella zuffa consumata a calci e pugni, per poi dileguarsi all’arrivo dei carabinieri.

Tre ragazzi tra i 21 e i 22 anni sono stati refertati in ospedale a Caserta: uno è residente a Casapulla, due a Santa Maria Capua Vetere. Sono rimasti feriti e tratti in arresto per rissa aggravata dai militari dell’Arma. In corso indagini per identificare gli altri partecipanti.

Pare che la rissa sia stata scatenata dalla rapina di uno scooter.